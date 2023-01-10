На Бердском шоссе фургон вылетел с дороги после ДТП с «Ладой»

Фургон перевернулся после ДТП. Фото: «АСТ-54»

В Первомайском районе произошло жёсткое ДТП с «Ладой» и фургоном. Авария случилась днём во вторник, 10 января.

— На Бердском шоссе напротив дома№2/6 столкнулись седан LADA X-RAY и фургон, вылетевший с дороги, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

Из-за большого скопления автомобилей ДПС, очевидцы предполагают, что авария произошла в результате погони за одним из участников ДТП.

Из-за аварии в сторону Бердска образовалась пробка. В Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.

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