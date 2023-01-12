Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за треснувшей пятиэтажки в Новосибирске

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за треснувшей в Новосибирске пятиэтажки.
Фото: Никита МАНЬКО
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за треснувшей в Новосибирске пятиэтажки. Ранее следователи проводили проверку по данному факту.
— В многоэтажном доме образовались трещины в стене и в потолке одной из квартир, а коммуникации пришли в негодность. Органы местного самоуправления более двух лет не принимают мер по жалобам жильцов на аналогичные проблемы, — отметили в Приёмной Председателя СК России. — Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о небезопасных условиях проживания.
Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о случившемся. Жители дома жаловались на то, что трещина, появившаяся еще пару лет назад, стала такой широкой, что в нее стало возможно просунуть руку.
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