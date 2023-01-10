В Новосибирске следователи начали проверку из-за треснувшего пятиэтажного дома

Следователи начали проверку после того, как на Римского-Корсакова треснула пятиэтажка. Фото: СК по НСО

В Новосибирске следователи начали проверку из-за трещины в стене пятиэтажки. Напомним, случилось ЧП 10 января в доме на улице Римского-Корсакова, 10. По словам местных жителей, трещине в пятом подъезде уже пара лет, но из-за затопленного подвала и морозов она разошлась так сильно, что внутрь помещается рука. В доме осыпалась штукатурка и кирпичи, но никто из людей не пострадал.

— Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — пояснили в областном СК.

Следователи запланировали личный приём жильцов дома. В обстоятельствах случившегося разбирается также прокуратура.

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