Названа причина задержки рейса Новосибирск-Пхукет, вылет которого перенесли почти на сутки. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Стала известна причина задержки рейса Новосибирск-Пхукет. Ранее сообщалось, что вылет самолета перенесли практически на сутки. В авиакомпании объяснили, что произошло:

– Вылет рейса SU636 Новосибирск — Пхукет от 11.01.2023 изначально задержан по технической причине. Дополнительно на задержку повлияло закрытие аэропорта Пхукета по NOTAM, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе «Аэрофлота».

В авиакомпании добавили, что пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице. А также извинились перед людьми за доставленные неудобства.

Ранее пассажиры задержанного рейса жаловались на творящийся в Толмачево беспредел и на то, что их не выпускают из аэропорта. А ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.

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