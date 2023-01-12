В транспортной прокуратуре заинтересовались рейсом Новосибирск-Пхукет, который задержали почти на сутки. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Транспортную прокуратуру заинтересовала задержка рейса из Толмачёво на Пхукет. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» перенесли почти на сутки.

– В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня в 01 часов 30 минут, однако предварительно перенесен авиакомпанией на 23 часа 30 минут, – уточнили КП-Новосибирск в транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, рейс ждут 293 пассажира. 50 из них – дети.

Транспортные прокуроры проводят в Толмачево надзорные мероприятия. Контролируют, чтобы права пассажиров на получение комплекса услуг были соблюдены.

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