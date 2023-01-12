«Происходит беспредел!»: Рейс из Новосибирска в Таиланд задерживают почти на сутки

Рейс из Новосибирска в Таиланд задерживают почти на сутки. Фото: стоп-кадр.
В четверг, 12 января, стало известно о задержке рейса Новосибирск-Пхукет. Об этом в соцсети рассказали пассажиры.
– В аэропорту Новосибирска происходит беспредел: мы прождали рейс Аэрофлота до Пхукета несколько часов. Рейс перенесли на 23.00. На сутки, – написала возмущенная сибирячка в паблике «Инцидент Новосибирск».
По словам женщины, пассажиров рейса из аэропорта Толмачево не выпускают.
На видео к посту видно, что в зале ожидания собралась толпа.
В авиакомпании причину задержки самолета еще не озвучили.
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