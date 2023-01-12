Причина жуткого пожара, в котором погибли двое детей в Новосибирске, до сих пор не установлена

Дети остались дома одни. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети
В Новосибирске до сих пор не установлена причина пожара, в котором задохнулись угарным газом две малышей. Напомним, огонь вспыхнул в съемной квартире на улице Грунтовой в Первомайском районе. В роковой день няня оставила годовалую девочку и ее брата, двухлетнего мальчика, одних. Она ушла на ресницы.
После ЧП 19-летнюю девушку отправили в СИЗО и возбудили на нее уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. На маму малышей дело возбудили за оставление детей в опасности.
С момента пожара прошел почти месяц. Как сообщил источник КП-Новосибирск, экспертизы до сих пор не установили, по какой причине случилось возгорание.
- Пока не ясно, почему произошел пожар, - рассказал КП-Новосибирск источник.
Напомним, что ранее соседи жаловались на семью, в которой погибли дети. По словам других жильцов, мать часто оставляла малышей с безответственной нянькой. Которой, судя по ее поведению, дела до чужих детей не было.
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