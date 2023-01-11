В Новосибирске трещины в доме на Римского-Корсакова заполнили монтажной пеной

В некоторые трещины может пройти рука. Фото: Никита МАНЬКО

Трещины, образовавшиеся внутри дома на улице Римского-Корсакова, заполнили монтажной пеной. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель по имени Геннадий.

Работу выполнила управляющая компания.

− Они в квартирах заполнили трещины. Там, где были очень большие повреждения и откуда дуло. ЖЭУ приехали и предложили запенить. Кто согласился, тем сразу запенили, − рассказал КП-Новосибирск Геннадий.

Стало известно, что дом начнут ремонтировать только весной. А пока жильцы вынуждены мириться с неудобствами.

− У меня в комнате, в маленькой спальне, прохладно очень. Пришлось поставить обогреватель. Я там не стал ничего запенивать. Думаю, до весны потерпим, ничего страшного, − отметил сибиряк.

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