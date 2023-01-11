В мэрии Новосибирска рассказали, когда отремонтируют дом с трещиной на Римского-Корсакова

Дом с трещиной на Римского-Корсакова начнут ремонтировать весной. Фото: Никита МАНЬКО

В мэрии Новосибирска сообщили о том, что дом с трещиной на Римского-Корсакова начнут ремонтировать весной. Пока специалисты будут обследовать здание и подготавливать проектно-сметную документацию.

Напомним, дом находится по адресу Римского-Корсакова, 10. Жители пятиэтажки бьют тревогу, так как считают, что здание может рухнуть.

Мэрия провела выездное совещание по сложившейся ситуации. Было решено провести обследование здания. Эксперты проверят фундамент, аварийный участок стены и крышу.

− Будет проведено инженерно-геологическое изыскание грунтов основания фундамента здания, так как необходимо понять, что происходит с грунтом, − отметили в муниципалитете.

После завершения всех работ начнут разрабатывать проектно-сметную документацию. На основании документа специализированная организация приступит к ремонту.

Осмотр основания фундамента проведут 12 или 13 января. Анализ грунта сделают в течение месяца. А уже весной треснувший дом начнут ремонтировать.

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