Мама знала, что детей заперли в квартире: в полиции возбудили дело на девушку, чьи дети погибли в страшном пожаре в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении девушки, чьи дети погибли в страшном пожаре. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении девушки, чьи дети погибли в страшном пожаре. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года в Первомайском районе Новосибирска. Пожар унес жизни годовалой малышки и двухлетнего мальчика. В этот момент их 24-летняя мать была на работе. За детьми должна была присматривать няня, но она ушла по своим делам.

− По требованию прокурора области Александра Бучмана Первомайский отдел полиции возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери двух малолетних детей, − рассказали в прокуратуре.

Как выяснили правоохранители, в день трагедии няня позвонила матери детей и сообщила о необходимости уехать. После этого девушка вышла из квартиры, закрыв малышей внутри. Зная, что дети находятся одни, их мать не предприняла никаких действий и не отпросилась с работы. Поэтому когда в квартире начался пожар, помочь девочке и мальчику никто не мог.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура НСО.

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