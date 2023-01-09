Подан иск о банкротстве крупнейшего новосибирского перевозчика мусора «Экотранс-Н»

Обанкротиться рискует еще один перевозчик мусора в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске хотят обанкротить крупнейшего перевозчика мусора – компанию «Экотранс-Н». Иск в Арбитражный суд региона подала «Сибирская эколого-сервисная компания» из-за долгов на сумму более 2 миллионов рублей.

В 2022 году компании заключили мировое соглашение, по которому «Экотранс-Н» должен был выплатить 12,5 миллиона рублей. «СибЭСКО» подала в суд еще 29 декабря.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о банкротстве компании «Экология-Новосибирск» из-за долгов в несколько миллиардов.

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