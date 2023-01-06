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НовостиОбщество6 января 2023 12:45

Рождественское богослужение в Вознесенском соборе в Новосибирске 6 января 2023: прямая онлайн-трансляция

В Новосибирске проведут прямую трансляцию Рождественского богослужения в Вознесенском соборе
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Телеканал ОТС проведет прямую трансляцию литургии из собора. Фото: Новосибирская митрополия.

Телеканал ОТС проведет прямую трансляцию литургии из собора. Фото: Новосибирская митрополия.

В ночь с 6 на 7 января в новосибирском Вознесенском кафедральном соборе состоится Рождественское богослужение. Прямую трансляцию таинства запустят на телеканале ОТС, об этом сообщает агентство новостей ОТС-Горсайт.

Трансляцию запустят 6 января с 23:55. Таинство начнется в полночь, в Рождество Христово.

Напомним, в прошлом году на литургии все были в масках, а на входе прихожанам измеряли температуру. Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что соборы опубликовали графики богослужений на Рождество.

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