Рождественское богослужение в Вознесенском соборе в Новосибирске 6 января 2023: прямая онлайн-трансляция

Телеканал ОТС проведет прямую трансляцию литургии из собора. Фото: Новосибирская митрополия.

В ночь с 6 на 7 января в новосибирском Вознесенском кафедральном соборе состоится Рождественское богослужение. Прямую трансляцию таинства запустят на телеканале ОТС, об этом сообщает агентство новостей ОТС-Горсайт.

Трансляцию запустят 6 января с 23:55. Таинство начнется в полночь, в Рождество Христово.

Напомним, в прошлом году на литургии все были в масках, а на входе прихожанам измеряли температуру. Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что соборы опубликовали графики богослужений на Рождество.

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