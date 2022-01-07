Рождественское богослужение в храме Новосибирска показали по телевидению

На рождественское богослужение пришли сотни новосибирцев. Фото: кадр из онлайн-трансляции.

В ночь с 6 на 7 января сотни новосибирцев встретили Рождество Христово в Вознесенском кафедральном соборе. Богослужение провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Как прошла ночная служба, показали на телеканале ОТС.

— В сочельник вычитываются особые паремии, в которых открываются пред нами как промыслительно Бог Отец указывал на пришествие Спасителя — ожидаемого Мессии, как люди готовились к встрече с Господом и как Господь должен прийти и где родиться. Не в суете, не в домашнем устроении столов, трапез встречаем мы Богомладенца Христа. Но в сугубой молитве, с любящим сердцем мы встречаем Того, кто нам приносит жизнь вечную. И пускай мир и тишина пребывают в вашем сердце, — с такими словами обратился к прихожанам митрополит.

Накануне в епархии сообщили, что в храмах будут соблюдены все санитарные нормы: людей запускали только в масках, а на полу начертили разметку. Однако горожан на всенощной оказалось так много, что социальная дистанция соблюдалась не всегда. Тем не менее, все были в масках, а на входе прихожанам измеряли температуру.

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