Новосибирские соборы опубликовали графики богослужений на Рождество. Фото: ИВАНОВА Диана.

Стало известно расписание богослужений новосибирских соборов на Рождество. Информация об этом появилась на официальных сайтах храмов.

В Соборе Александра Невского 6 января в 7:30 начнется навечерие, а следом, в 08:00 – исповедь. В 9 утра состоится Великая Вечерня и Божественная Литургия св. Василия Великого, по окончании – славление Рождества Христова. Всенощное бдение начнется в 16:00. В соборе уточнили, что исповедь для желающих причаститься на ночной Божественной Литургии пройдет утром 6 января.

В Троице-Владимировском соборе в пятницу, 6 января, в 8 утра начнутся часы навечерия. А исповедь, готовящихся к таинству причащения на Рождество, проведут в 10:00. Вечернее Богослужение пройдет там в 17:00, а всенощное бдение – в 22:00.

В Вознесенском кафедральном соборе в 07:30 пройдут великие царские часы. Исповедь. А божественная литургия начнется в 09:00. Всенощное бдение пройдет там в 17:00.

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