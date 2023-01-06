Новосибирцев шокировали заваленные снегом лавочки на Михайловской набережной

Лавочки пропали под слоем снега. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы отдыхают между очередями на каток и катанием, присаживаясь на лавочки-сугробы на Михайловской набережной. Они полностью завалены снегом, заботливо сдвинутым со льда.

Но новосибирцам даже сугробы не помеха. Фото: Виктория МИНАЕВА

– Беда с лавочками! Люди садятся прямо на сугробы. Очереди на аттракционы в ледовом городке и на каток днем около полусотни человек, – передает корреспондент КП-Новосибирск с Михайловской набережной.

Люди заболевают, стоя в длинных очередях на аттракционы и каток. Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, ранее новосибирец заболел, простояв полтора часа в очереди на самый длинный в России каток. А также горожане рассказали, почему пока не стоит гулять в центре города.

По полусотне человек ожидают возможности скатиться с горки. Фото: Виктория МИНАЕВА

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