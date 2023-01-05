«Простоял 1,5 часа и слег с температурой»: в Новосибирске гигантская очередь выстроилась на каток на набережной

Новосибирец пожаловался на очереди. Фото: «Новосибирск 24/7».
Новосибирцы жалуются на гигантские очереди на каток на набережной: об этом сибиряк написал в группе «Новосибирск 24/7».
- Встал в очередь на каток, стоял часа полтора. С крыши капала вода, очередь будто перестала двигаться. Я решил уйти и перестать мучаться, - описывает свою ситуацию новосибирец.
В итоге, как уверяет парень, он так и не покатался, но за то время, что стоял в очереди, успел простудиться. В итоге, как говорит сибиряк, он после почти 2 часов в огромной очереди слег с температурой под 40.
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