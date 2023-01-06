«Ад интроверта»: жительница Новосибирска пожалела о прогулке в центре города на новогодних праздниках

Жители Новосибирска поделились впечатлениями от прогулок в центре города. Фото: предоставлены Еленой.

В час пик лучше не приезжать в центр Новосибирска, чтобы прогуляться по Новогодней столице России. Лучше посмотреть на красивые фотографии. Такое мнение в беседе с КП-Новосибирск выразила жительница Академгородка Елена, приехавшая оценить праздничные украшения города.

Новосибирск после Нового года превратился в настоящий муравейник. Фото: предоставлены Еленой.

– Давка и сплошные очереди, как только темнеет и все начинает загораться. Фотозоны проходишь как под конвоем, медленно след в след друг за другом, иначе точно кто-нибудь затопчет. Для детей красиво, все светится, но мне после 5 минут в этом «аду интроверта» захотелось скорее уйти. Те же экраны с диджитал-снежинкой зависают и не работают. Если «гуляешь» в центре с друзьями, нужно держаться за руки, чтобы не потеряться. Первый раз в жизни вижу такой муравейник на площади Ленина, даже на 9 мая каждый год приезжала – было не так людно, – высказалась Елена.

Фотографию без людей сделать не получится. Фото: предоставлены Еленой.

Кроме того, сибирячка заметила, что на пешеходной улице Ленина, в Первомайском и Театральном скверах, а также возле других фотозон очень скользко. Особенно гладкий лед рядом с выходами из метро, там запросто можно поскользнуться и получить растяжение или что похуже, отмечает Елена.

В такой толпе легко потеряться. Фото: предоставлены Еленой.

Приезжать на машине точно не стоит – все парковочные места заняты, а по Красному проспекту с наступлением вечера тянутся пробки.

– Слишком много всего вокруг, сначала да, красиво, но потом понимаешь, что сфотографироваться нормально не получится, только на фоне других людей. Бедных живых оленей в Первомайском сквере замучили так, что у них рога набекрень. Многие люди встают снимать истории в проходах, спотыкаются об детей, в общем – кошмар. Туалет – это отдельная тема. Две кабинки и одна комната матери и ребенка на такую толпу – очень мало. Внутри огромные очереди, запашок есть, грязно, хоть и постоянно заходят протирать пол, – поделилась наблюдениями Елена.

Оленя затрогали все, кому не лень, в туалетах и метро одинаково грязно. Фото: предоставлены Еленой.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о толпах в новосибирском метро. Сибирячка добавила, что в переходах подземки бегут ручьи, а в вагоны залезать просто страшно.

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