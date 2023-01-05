«Такое в первый раз вижу»: в метель толпы людей ринулись в метро на площади Ленина в Новосибирске

Из-за метели в метро собралось огромное количество пассажиров. Фото: предоставлено Натальей.

Метель, обрушившаяся на Новосибирск 4 января, стала причиной неудобств для горожан. Одно из них - огромное количество людей в метро. Эпичное видео с кадрами, как толпы новосибирцев ринулись в метро на площади Ленина, опубликовала в соцсетях сибирячка Наталья.

На кадрах видно, как заснеженная толпа идет на платформу:

- Батюшки мои, я такое в первый раз вижу, - комментирует за кадром Наталья.

А потом сибирячка показывает, что на платформе собрались сотни людей:

- Не знаю, смогу ли сейчас уехать, - переживает автор видео.

А вы в метель столкнулись с огромным количеством пассажиров в метро?

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