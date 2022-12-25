В Новосибирск приехал первый из девяти лизинговых троллейбусов

Вставшие 8 троллейбусов должны приехать до конца 2022 года. Фото: МКП «Горэлектротранспорт»

В Новосибирск приехал первый из девяти троллейбусов, приобретённых по лизингу. Городу они обошлись в сумму более 413 миллионов рублей.

— Первый троллейбус мы уже получили 24 декабря ждём остальные, — сообщил МКП «Горэлектротранспорт».

Троллейбус должен был приехать еще 16 декабря, однако поставка откладывалась. По словам мэра Анатолия Локоть, в Новосибирск все 9 троллейбусов должны приехать до конца 2022 года.

Напомним, что по характеристикам новенькие троллейбусы оборудованы мягкими пассажирскими креслами в количестве не менее 30 штук, кнопками вызова водителя, площадкой для инвалидов-колясочников и климат-контролем. Вместимость - не менее 90-100 человек.

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