В Новосибирск привезут девять новых троллейбусов за 413 миллионов рублей

В Новосибирск привезут 9 новых троллейбусов. Фото: Павел КЛОКОВ

В Новосибирск по договору лизинга привезут 9 новых низкопольных троллейбусов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Аукцион проводит Горэлектротранспорт. Заявки от поставщиков примут до 30 августа.

– Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2022 года, не бывшими в эксплуатации, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не бывшими в ремонте, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Не допускается поставка выставочных образцов, – указано в документах аукциона.

Троллейбусы будут оснащены системой климат-контроля. Они смогут вместить больше 90 человек. Транспорт доставят в Дзержинское депо уже к 1 декабря.

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