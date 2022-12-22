В Новосибирск доставят 9 новых троллейбусов с уфимского завода до конца года

В Новосибирск привезут 9 новых троллейбусов до конца года. Фото: мэрия Новосибирска.

Все 9 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом привезут в Новосибирск до конца 2022 года. Об этом в четверг, 22 декабря, в ходе часа прессы сообщил мэр Анатолий Локоть.

При этом глава города уточнил, что пока с Уфимского трамвайно-троллейбусного завода отгрузили только одну единицу транспорта.

Ранее вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов объяснял, что поставки задержались из-за долгого ожидания деталей из Китая. Первый троллейбус должны были получить еще 16 декабря, остальные восемь – до 22 декабря. Самый крайний срок – 25 декабря.

Напомним, 9 троллейбусов привезут в Новосибирск по нацпроекту за 413 миллионов рублей. Ранее их планировали отправить к 1 декабря, затем к 20 декабря, теперь обещают доставить до конца года.

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