В Новосибирске 9 новых троллейбусов выйдут на маршрут № 36

В Новосибирске начнут ходить новые троллейбусы.
Фото: Павел КЛОКОВ
В Новосибирск по контракту привезут 9 новых троллейбусов «Горожанин». Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.
– В срок до 01.12.2022 будет поставлено 9 троллейбусов с увеличенным автономным ходом производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода модели «Горожанин», – рассказали в пресс-центре.
Троллейбусы с увеличенным автономным ходом будут курсировать от улицы Лазурной до вокзала «Новосибирск – Главный». Автономный ход будет задействован при движении по улице Фрунзе.
Новые электробусы выйдут на маршрут № 36 по измененной схеме уже с 1 февраля 2023 года.
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