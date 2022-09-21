В Новосибирске 9 новых троллейбусов выйдут на маршрут № 36

В Новосибирске начнут ходить новые троллейбусы. Фото: Павел КЛОКОВ

В Новосибирск по контракту привезут 9 новых троллейбусов «Горожанин». Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.

– В срок до 01.12.2022 будет поставлено 9 троллейбусов с увеличенным автономным ходом производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода модели «Горожанин», – рассказали в пресс-центре.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом будут курсировать от улицы Лазурной до вокзала «Новосибирск – Главный». Автономный ход будет задействован при движении по улице Фрунзе.

Новые электробусы выйдут на маршрут № 36 по измененной схеме уже с 1 февраля 2023 года.

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