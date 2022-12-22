Стало известно, какие травмы получили дети, пострадавшие в ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

Стало известно, какие травмы диагностировали у детей, пострадавших в жутком ДТП с автобусом и грузовиком на Чуйском тракте. Напомним, что в больницу доставили пятерых несовершеннолетних пассажиров.

– Пятеро детей 2011-2013 годов рождения получили ушибы и порезы, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Врачи уточняли, что оценивают состояние ребят, как легкой и средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что водитель рейсового автобуса «Толмачево-Барнаул» не справился с управлением. Он выехал на встречку, где столкнулся с «Камазом». После удара автобус вылетел в кювет. Проверку по факту случившегося проводят в прокуратуре и СК.

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