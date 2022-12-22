Врачи рассказали о состоянии пятерых детей, попавших в больницу после столкновения автобуса с грузовиком под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

Стало известно, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие в ДТП с автобусом и грузовиком на «Чуйском тракте». Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, после аварии в больницу доставили пятерых детей.

– В Искитимскую городскую больницу доставили пятерых детей, находившихся во время ДТП в автобусе. В настоящее время их обследуют для уточнения характера травм. По предварительной информации, состояние пострадавших – легкой и средней степени тяжести, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что водитель рейсового автобуса «Толмачево-Барнаул» не справился с управлением на 83 км «Чуйского тракта». Он выехал на встречку, где столкнулся с «КАМАЗом». От удара автобус вынесло в кювет. В салоне находились 36 пассажиров, 27 из которых – дети.

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