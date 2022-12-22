Фото автобуса с детьми, вылетевшего в кювет после столкновения с грузовиком, показали в ГИБДД

В автобусе ехали 36 пассажиров, 27 из которых – дети. Фото: ГИБДД по НСО.
В ГИБДД по Новосибирской области показали фотографии с места жуткого ДТП в Искитимском районе. Там утром, 22 декабря, рейсовый автобус, перевозивший 27 детей, столкнулся с грузовиком. В результате аварии трое пассажиров попали в больницу.
По данным полиции, водитель рейсового автобуса «Новосибирск-Барнаул» на 83 км «Чуйского тракта» не справился с управлением. Он выехал на встречку, где столкнулся с фурой «КамАЗ».
Автобус вылетел в кювет. Фото: ГИБДД по НСО.
На кадрах с места аварии видно, что автобус вылетел в кювет. У него выбило стекла. Грузовик получил весомые повреждения передней части.
В автобусе ехали 36 пассажиров, 27 из которых – дети. Трое ребят, 10-11 лет, получили различные травмы. Их экстренно доставили в больницу. Детей обследуют. Информация об их состоянии уточняется.
"Камаз" получил весомые повреждения передней части кузова. Фото: ГИБДД по НСО.
На месте аварии работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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