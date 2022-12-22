Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, столкнувшимся с грузовиком, на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД НСО.

В Искитимском районе Новосибирской области произошло жёсткое ДТП с рейсовым автобусом, перевозившим детей. Общественный транспорт столкнулся с грузовиком. 3 ребенка пострадали в результате аварии.

– Около 10:20 водитель-мужчина 1972 года рождения, управляя автобусом KIA Grandbird, двигался по маршруту «Новосибирск – Барнаул». По предварительной информации, не справился с управлением на 83 км «Чуйского тракта», совершил выезд на полосу встречного движения. Там столкнулся со встречным грузовиком «КамАЗ», под управлением мужчины 1986 года рождения, – уточнили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В ДТП пострадали три ребенка в возрасте 10 -11 лет. Скорая помощь увезла их в больницу. Детей обследуют, характер травм уточняется. Всего в автобусе было 36 пассажиров, 27 из которых – дети.

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