Стали известны сроки готовности станции метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске строительство новой станции метро завершат до конца декабря, а откроют через полгода. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске раскрыли дату завершения строительства станции метро «Спортивная». Техническая готовность объекта на 28 декабря составит 100 %. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре мэрии.

Ввести станцию в эксплуатацию планируют до конца июня 2023 года. Для этого проектная документация должна перепройти экспертизу.

Напомним, сейчас на станции завершают последние работы. Смонтированы 48 турникетов. Почти год назад на «Спортивной» в тестовом режиме запускали эскалаторы при готовности в 70 %.

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