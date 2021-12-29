В Новосибирске на станции метро «Спортивная» заработали эскалаторы

Станция готова на 70%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 29 декабря, в Новосибирске на станции метро «Спортивная» в тестовом режиме заработали два эскалатора. После новогодних праздников запустят и третий. На этом завершиться обкатка первого сектора. После нее начнут устанавливать перегородки на платформах, а дальше рабочие займутся внутренней отделкой и облицовкой фасада станции.

— Технология запуска эскалаторов отработана, поэтому дальнейший процесс пойдет быстро. Планируем, что в течение двух месяцев завершим работы по подготовке остальных эскалаторов, — рассказал генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

В январе на станции должны подать тепло, после чего начнут отделку вестибюля. Первоочередно гранитом выложат пол и колонны. В феврале на платформе должны будут завершиться монтажные работы металлоконструкций и сэндвич-панелей. Затем рабочие начнут отделочные работы.

Известно, что фасад новой станции планируют сделать из алюминиевых перфорированных панелей, чтобы создать эффект снежной волны. К его оформлению по плану приступят в марте. Всего на данный момент станция метро «Спортивная» готова на 70%.

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