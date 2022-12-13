На станции метро «Спортивная» в Новосибирске монтируют 48 турникетов

На станцию Новосибирского метрополитена «Спортивная» привезли 48 турникетов. Фото: СпецТрансСтрой

На станцию Новосибирского метрополитена «Спортивная» привезли 48 турникетов. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

Восемь устройств уже установлены. Остальные смонтируют в ближайшее время.

Турникеты будут работать по банковским картам и жетонам. Конструкции очень прочные и могут функционировать при температуре от -35 до +40 градусов.

− Срок их службы – более 10 лет, − уточнили в компании.

Турникеты доступны для слабовидящих пассажиров благодаря яркой обводке и крупному шрифту. Изготовлены они в Санкт-Петербурге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber