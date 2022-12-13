На станции метро «Спортивная» в Новосибирске монтируют 48 турникетов

На станцию Новосибирского метрополитена «Спортивная» привезли 48 турникетов. Фото: СпецТрансСтрой
На станцию Новосибирского метрополитена «Спортивная» привезли 48 турникетов. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».
Восемь устройств уже установлены. Остальные смонтируют в ближайшее время.
Турникеты будут работать по банковским картам и жетонам. Конструкции очень прочные и могут функционировать при температуре от -35 до +40 градусов.
− Срок их службы – более 10 лет, − уточнили в компании.
Турникеты доступны для слабовидящих пассажиров благодаря яркой обводке и крупному шрифту. Изготовлены они в Санкт-Петербурге.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер