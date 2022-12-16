В Новосибирске вирусолог Нетесов сравнил опасность свиного гриппа и коронавируса

Грипп и коронавирус сейчас представляют одинаковую опасность для здоровья новосибирцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области с каждым днем многократно растет количество заболевших свиным гриппом. ОРВИ за неделю подхватили более 31 тысячи человек. При этом коронавирус тоже не исчез, ежедневно выявляют новые случаи. Сейчас обе болезни представляют опасность, об этом КП-Новосибирск рассказал доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

Ученый предупреждает, что особенно сильно болезни могут пошатнуть здоровье тех людей, которые находятся в группах риска.

– В группу риска тяжелого течения гриппозного заболевания входят те же, кто находится в группе риска тяжелого течения и смертности от заболевания нынешним коронавирусом, – рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Это люди пожилого возраста, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями внутренних органов, диабетом, люди с повышенным индексом массы тела. Им вирусолог рекомендует носить одноразовые медицинские маски в общественных местах.

Летальность новых штаммов коронавируса не такая большая, как в начале пандемии, поэтому сейчас нельзя сказать, какой из вирусов опаснее. Симптоматика заболевания вирусами гриппа во многом совпадает с симптомами COVID-19. У людей появляется головная боль, кашель, насморк, боль в горле и повышенная температура.

По словам вирусолога, теперь подъем заболеваемости может продлиться до конца марта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какой главный симптом поможет отличить свиной грипп от остальных вирусных заболеваний.

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