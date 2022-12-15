В Новосибирской области за неделю ОРВИ заболели более 31 тысячи человек

Более 31 тысячи жителей Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 31 тысячи жителей Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За период с 5 по 11 декабря зарегистрировано 31257 случаев заболевания ОРВИ. Это на 5301 больше, чем на позапрошлой неделе.

Чаще всего заразу подхватывают взрослые, а также дети в возрасте от 7 до 14 лет.

− В настоящее время на территории Новосибирской области преимущественно циркулируют вирусы негриппозной этиологии, − подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора.

За неделю 72 человека заболели гриппом. Количество больных увеличилось на 38.

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