В Новосибирской области за неделю ОРВИ заболели более 31 тысячи человек

Более 31 тысячи жителей Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Более 31 тысячи жителей Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
За период с 5 по 11 декабря зарегистрировано 31257 случаев заболевания ОРВИ. Это на 5301 больше, чем на позапрошлой неделе.
Чаще всего заразу подхватывают взрослые, а также дети в возрасте от 7 до 14 лет.
− В настоящее время на территории Новосибирской области преимущественно циркулируют вирусы негриппозной этиологии, − подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора.
За неделю 72 человека заболели гриппом. Количество больных увеличилось на 38.
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