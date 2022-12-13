Врач из Новосибирска Овсянникова назвала самый явный симптом свиного гриппа

Врач из Новосибирска рассказала о главном симптоме свиного гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области за неделю прибавилось 64 заболевших свиным гриппом. У этого недуга много проявлений. Ломота в мышцах и костях, боль в горле, кашель, насморк и другие неприятные ощущения могут запутать, ведь симптомы вирусов очень похожи. Кандидат медицинских наук, главный врач сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова рассказала, что самым явным признаком свиного гриппа является очень высокая температура.

– Температура может держаться от 4 до 5 дней. Обычные симптомы: головная боль, интоксикация, повышенная потливость, – добавила врач.

Напомним, нельзя при первых симптомах назначать себе лекарства против гриппа. В случае заболевания необходимо сразу обратиться к врачу. Нет четких симптомов, по которым можно отличить грипп от коронавируса, поэтому выявить болезнь поможет только лабораторное тестирование.

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