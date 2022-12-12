Врач из Новосибирска рассказала, стоит ли самому лечиться от гриппа

Врач рассказала, что делать при первых симптомах гриппа. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

При первых симптомах гриппа – головной боли, ломоте в мышцах, температуре и кашле с насморком – больные зачастую начинают искать в домашней аптечке, чем просто и быстро искоренить болезнь. О том, почему самолечение опасно, КП-Новосибирск рассказала кандидат медицинских наук, главный врач сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

– Терапия гриппа, коронавируса и других заболеваний существенно отличается. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, следует сразу обращаться к врачу. Лечение от одной болезни может привести к тяжелому течению инфекции, которой пациент заболел на самом деле, – рассказывает медик.

Уже врач выписывает противовирусные препараты и назначает симптоматическое лечение, при необходимости дает рецепт на антибиотики.

Доктор отмечает, что важно в первые же дни болезни сделать тесты, чтобы понимать, какая инфекция привела к тем или иным симптомам.

– Универсальные препараты назначаются только при легком заболевании пациента, не имеющем риска тяжести. Это должен быть персонализированный подход, – подчеркивает Татьяна Овсянникова.

Кроме того, нужно не забывать о вакцинации. Прививка от гриппа дает 90 – 95 % эффективности и защищает от тех штаммов вируса, которые только ожидаются и уже пришли в этом году. Также врачи рекомендуют соблюдать масочный режим в помещениях и не посещать места массового скопления людей без необходимости.

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