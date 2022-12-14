В Новосибирске отменили концерт молодежной исполнительницы HOFMANNITA

Выступление певицы было запланировано на 15 декабря. Фото: соцсети

Концерт скандальной исполнительницы Анны Михеевой, выступающей под псевдонимом HOFMANNITA, отменили в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили в лофт-парке «Подземка», где и должно было состояться мероприятие.

Выступление певицы было запланировано на 15 декабря. Но буквально за сутки стало известно – Михеева не приедет в Новосибирск.

− У нас это мероприятие проводиться не будет. В ближайшее время точно, − рассказали КП-Новосибирск в «Подземке».

Причину отмены в лофт-парке не озвучили, отметив, что это решение организатора.

Интересно, что ранее против концерта HOFMANNITA выступили общественники из Совета отцов Новосибирской области. Их возмутил имидж исполнительницы, а также обилие матов в ее песнях. В «черный список» активисты также хотели внести группу «Полматери». Кстати, им это удалось и выступление в итоге отменили.

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