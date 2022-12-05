Совет отцов требует запретить в Новосибирске концерты певицы Hofmannita и группы «Полматери»

Общественники требуют запретить концерт двух исполнителей в Новосибирске. Фото: ivanmargovno\annet_hofmann

В Новосибирске 8 и 15 декабря в лофт-парке «Подземка» запланированы концерты исполнительницы Hofmannita и группы «Полматери». На афишах указано — возрастной ценз — 14+. Против выступления артистов выступают общественники из Совета отцов региона. Их смущает имидж музыкантов, содержание их песен и обилие мата в них.

— Все началось с того, что мне вчера другие члены нашего совета отцов скинули график выступления этих «культурных деятелей» и видео с их выступления из другого города. Там видно было, что со сцены был и мат, и какие-то совершенно безнравственные цитаты вроде «дайте денег на аборт» в песне про 15-летних подростков. И было видно, что в зале были несовершеннолетние, причем — прям дети, лет 12. И эти исполнители призывали их активно повторять слова со сцены, что подростки охотно делали, — пояснил КП-Новосибирск председатель совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров. — Я сам потом нашел в интернете и эту исполнительницу, и группу, чтобы лично познакомиться с их творчеством. В некоторые моменты, это слушать просто невозможно. Непонятно, как вообще такие «музыканты» гастролируют по стране и им разрешают выступать перед подростками!

Оба концерта общественники решительно настроены отменить. И уже обратились для этого в прокуратуру, следственный комитет и к детскому омбудсмену — Надежде Болтенко.

— Многие в такие моменты начинают сравнивать вот этих исполнителей и тот же «Ленинград» и «Сектор газа». Но это все же разные вещи. Конечно, я в обоих случаях мат со сцены не одобряю, но в песнях «Ленинграда» и «Сектора газа» был смысл, был иной посыл. Там не было такой пропаганды безнравственности, какого-то аморального образа жизни, как здесь. Поэтому мы и ставим своей целью добиться отмены этих выступлений, — пояснил Сергей Майоров.

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