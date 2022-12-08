В Новосибирске отменили концерт группы «Полматери». Фото: соцсети

В Новосибирске отменили концерт группы «Полматери». Выступление должно было состояться в четверг, 8 декабря.

— Сегодня концерта в Новосибирске не будет. Огромная просьба сохранить билет у себя, это поможет как можно скорее объявить новую дату концерта, — сообщается в телеграм-канале группы.

О новой дате выступления или о возможности возврата билетов пока не сообщается.

Напомним, отменить концерт музыкантов требовал Совет отцов Новосибирской области. Их не устраивал посыл песен и ненормативная лексика в текстах. Активисты также пытаются добиться отмены выступления в Новосибирске исполнительницы Hofmannita.

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