Директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» ответил на критику Никиты Михалкова

Директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» Борис Якушин ответил на критику режиссера Никиты Михалкова. Фото: Анна ПАШАГИНА\Михаил ФРОЛОВ

Директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» Борис Якушин ответил на критику режиссера Никиты Михалкова. Напомним, в своей программе «Бесогон-ТВ» он резко высказался о новосибирских ритуальщиках. Изначально он осудил форум-выставку «Некрополь World Russia 2022», где новосибирские ритуальщики соревновались в скорости одевания манекена. А потом припомнил конкурс по скоростному рытью могил, который проводится в столице Сибири, и назвал это возмутительным.

Как отметил КП-Новосибирск Борис Якушин, автором подобного соревнования был Сергей Якушин. И к скорости конкурс не имел никакого отношения: его суть заключается в том, чтобы правильно и безопасно подготовить тело к прощанию. Кроме того, в последнее время его было решено не проводить.

А что касается выставки, то она проходит уже на протяжении 30 лет во всем мире. И в ближайшее время мероприятие должно состояться в Минске.

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