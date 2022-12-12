Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 16:59

Директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» ответил на критику Никиты Михалкова

Режиссер раскритиковал выставку «Некрополь World Russia 2022»
Галина СИМОНОВА
Директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» Борис Якушин ответил на критику режиссера Никиты Михалкова. Фото: Анна ПАШАГИНА\Михаил ФРОЛОВ

Директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» Борис Якушин ответил на критику режиссера Никиты Михалкова. Фото: Анна ПАШАГИНА\Михаил ФРОЛОВ

Директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» Борис Якушин ответил на критику режиссера Никиты Михалкова. Напомним, в своей программе «Бесогон-ТВ» он резко высказался о новосибирских ритуальщиках. Изначально он осудил форум-выставку «Некрополь World Russia 2022», где новосибирские ритуальщики соревновались в скорости одевания манекена. А потом припомнил конкурс по скоростному рытью могил, который проводится в столице Сибири, и назвал это возмутительным.

Как отметил КП-Новосибирск Борис Якушин, автором подобного соревнования был Сергей Якушин. И к скорости конкурс не имел никакого отношения: его суть заключается в том, чтобы правильно и безопасно подготовить тело к прощанию. Кроме того, в последнее время его было решено не проводить.

А что касается выставки, то она проходит уже на протяжении 30 лет во всем мире. И в ближайшее время мероприятие должно состояться в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это возмутительно!»: Никита Михалков раскритиковал новосибирский конкурс по копанию могил

Никита Михалков раскритиковал новосибирский конкурс по копанию могил (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber