«Это возмутительно!»: Никита Михалков раскритиковал новосибирский конкурс по копанию могил

Никита Михалков осудил ритуальщиков.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Режиссер Никита Михалков резко высказался о новосибирских ритуальщиках в своей программе «Бесогон-ТВ». Изначально он осудил форум-выставку «Некрополь World Russia 2022», где новосибирские ритуальщики соревновались в скорости одевания манекена. А потом припомнил конкурс по скоростному рытью могил, который проводится в столице Сибири.
- Это возмутительно. А чтобы принять участие в этом биеннале, нужно ехать в город Новосибирск, - заявил Никита Михалков.
Режиссер призвал власти обратить внимание на этот конкурс.
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