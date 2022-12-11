«Это возмутительно!»: Никита Михалков раскритиковал новосибирский конкурс по копанию могил

Никита Михалков осудил ритуальщиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер Никита Михалков резко высказался о новосибирских ритуальщиках в своей программе «Бесогон-ТВ». Изначально он осудил форум-выставку «Некрополь World Russia 2022», где новосибирские ритуальщики соревновались в скорости одевания манекена. А потом припомнил конкурс по скоростному рытью могил, который проводится в столице Сибири.

- Это возмутительно. А чтобы принять участие в этом биеннале, нужно ехать в город Новосибирск, - заявил Никита Михалков.

Режиссер призвал власти обратить внимание на этот конкурс.

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