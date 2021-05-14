«Витя, копай!»: первый всероссийский конкурс по рытью могил прошел в Новосибирске

Копщики могил соревновались в мастерстве. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Площадка рядом с новосибирским крематорием превратилась в поле битвы для гробовщиков. Всероссийский турнир «Могильный беспредел» столкнул лопатами профессионалов с разных уголков Сибири. Копщики могил постарались на славу. Со стороны все выглядело так, словно мужчины ищут какой-то клад и торопятся обогнать конкурента.

На самом деле в конкурсе было важно соблюсти правила ширины-глубины и красоты выкопанной ямы, но главное — сделать это быстрее всех. Под веселую и бодрую музыку, а также под ободряющие крики болельщиков команды, вооружившись профессиональным инвентарем принялись за дело.

Первое место заняла команда из Омска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Такое соревнование проводится в России впервые. Оно должно было состоятся еще в прошлом году, но из-за пандемии пришлось отложить. Сегодня участвуют команды из Новосибирской области, Алтайского края, Кемеровской, Омской областей. Условия у них непростые и есть особые требования. Могила должна быть 1,65 на 0,8 и 1 метр 60 сантиметров в глубину. Оценивается не только скорость, но и ровные стенки, удобный подход и войдет ли туда гроб, — рассказал КП-Новосибирск представитель похоронного дома «Некрополь» Дмитрий Евсиков.

В итоге самыми лучшими копщиками оказались отец и сын Головановы из Омска. Они справились с задачей за 38 минут. Вторыми стали новосибирцы и третье место заняли ребята из Кемеровской области.

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