Новосибирцы обсуждают видео с подброшенным в подъезд младенцем

Жители Новосибирска обсуждают видеоролик с подброшенным в подъезд младенцем. Фото: Кадр из видео\ «Ревизорро Новосибирск».

Жители Новосибирска обсуждают видеоролик с подброшенным в подъезд младенцем. Ролик гуляет по соцсетям уже несколько дней — появился он и в паблике Вконтакте «Ревизорро Новосибирск».

На кадрах ролика — малыш, завернутый в серенькое одеяльце, лежит у пандуса для инвалидов в подъезде. Его обнаружили жильцы дома, услышав плачь. Мать тоже попала в объектив камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как она с ребенком заходит в подъезд, а выходит уже без «конверта».

Как выяснилось позже, случилась история 10 декабря, на юге Москвы. Ребенок оказался новорожденной девочкой возрастом не более семи дней. Жильцы дома вызывали полицию, и вскоре маму брошенной малышки нашли. 41-летняя подозреваемая ранее уже была осуждена за оставление ребенка в опасности.

В соцсетях сибиряки осудили поступок женщины. И вспомнили, что в Новосибирской области тоже случались подобные истории. К примеру, в январе 2022 года компания подростков на трассе возле новосибирского села Сосновка нашли новорожденную девочку в картонной коробке. Ребята забрали малышку и отнесли домой к родителям. Взрослые уже вызвали для ребенка скорую.

А в августе 2020 года в селе Светлая Поляна Болотнинского района медсестра из местного ФАПа обнаружила на автобусной остановке маленький сверток с плачущей девочкой. Новорожденную забрали в больницу, а полиция нашла мать-кукушку. Ей оказалась 32-летняя местная жительница.

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