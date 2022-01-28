Малютка с остановки: как сложилась жизнь девочки, которую нашла на улице новосибирский фельдшер

На ток-шоу биологическая мать девочки уверяла, что раскаялась, и просила вернуть ей дочку. Фото: Первый канал/Передача «Мужское/Женское»

В Новосибирской области женщину, оставившую ребенка на остановке, лишили родительских прав. Эта история произошла в августе 2020 года в селе Светлая Поляна Болотнинского района. Медсестра из местного ФАПа обнаружила на автобусной остановке маленький сверток с плачущей девочкой. Новорожденную забрали в больницу, а полиция нашла мать-кукушку. Ей оказалась 32-летняя местная жительница Нина*. Она не пыталась врать, созналась во всем. При этом дома ее ждали еще трое детей. Многодетная мать плакала и причитала, мол, ребенка нагуляла и боялась мести мужа, сидящего в тюрьме.

— Это моя девочка! Теперь я одумалась! — умоляла на ток-шоу вернуть дочку женщина вскоре после случившегося.

Но девочку ей не вернули. Как складывается жизнь ребенка, узнал корреспондент КП-Новосибирск.

«НЕ БРАЛИ ИЗ-ЗА БИОГРАФИИ»

Прежде чем попасть в приемную семью, крошка с остановки совершила небольшое путешествие. Сначала она лежала в Болотнинской районной больнице, после попала в Куйбышевский дом малютки.

— Девочку никто не хотел брать в семью из-за ее биологических родителей: мать бросила на остановке, а отец, записанный в свидетельстве о рождении, сидит за двойное убийство. Моя доверительница не стала обращать на это внимания, решила взять девочку под опеку, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, юрист приемной мамы ребенка.

При первой встрече с девочкой будущая мама сердцем почувствовала, что это ее ребенок.

— Женщина прошла курсы приемных родителей. Потом оформила над девочкой опеку, подала иск в суд на биологическую мать ребенка, чтобы ее лишили родительских прав и та не смогла бы просто так забрать дочь, — говорит юрист.

Перед тем как обрести приемную семью, ребенок успел полежать в больнице, а потом - в доме малютки. Очереди из усыновителей на подкидыша не было. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

В суде выяснилась, что биологическая мама девочки лила слезы по ней только на ток-шоу. А на деле не выплатила алименты больше 200 тысяч рублей, не искала ее и даже не интересовалась судьбой ребенка. Приемная семья боялась, что на суде Нина снова устроит слезоточивое шоу. Но нет.

— Она встала и сказала, что признает иск и не претендует на дочь. По ней было видно, что весь процесс ей неприятен, — сообщила КП-Новосибирск юрист.

СЛЕДИЛА ИЗ-ЗА КУСТОВ

Интересно, что после огласки в СМИ у малышки нашлись и другие родственники, которые изъявили желание ее забрать. Но время показало: это было минутный порыв. Сейчас от них ни слуху ни духу.

— Я еще тогда говорил снохе, чтобы она забрала девочку. Но как я на нее повлияю? Она взрослый человек, сама все решает, — поделился с КП-Новосибирск Иван, свекор Нины, он один из тех родственников, что объявились после шумихи в прессе. — Я с Ниной теперь не общаюсь, только с внуками. Они, кстати, о сестре даже не знают.

Пока суд лишил родительских прав только Нину (и только на младшую девочку, с остальными детьми она продолжает жить).

Следующий шаг, который хотят сделать приемные родители, — вычеркнуть из свидетельства о рождении крохи ее отца. Это человек, который сидит в тюрьме. По сути он отец только на бумаге.

— Его туда вписали, потому что он в браке с биологической матерью. Убрать его из свидетельства можно в судебном порядке, — объясняет Наталья Высоцкая. — Кроме того, несмотря на лишение родительских прав, алименты, тот самый долг в 200 тысяч, мать все равно должна выплатить. Только когда девочку удочерят, а такие намерения у моих клиентов есть, все финансовые обязательства лягут на плечи новых родителей.

Кстати, никакого уголовного дела по оставлению ребенка в опасности правоохранители против Нины не возбудили. Решили, что аргументов не хватает.

— Следствие не увидело состава преступления. Сказали, что мама же пряталась за кустами и следила за тем, чтобы девочку нашли. Хотя есть много свидетельских показаний, что мамы рядом не было, — добавляет юрист.

Следующий процесс, касающийся отца девочки, намечен на весну 2022 года. Это будет еще один шаг к появлению у малышки настоящей семьи.

* Имя биологической матери изменено.

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