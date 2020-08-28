«Это моя девочка! Я одумалась!»: брошенную на остановке новорожденную теперь делят родная мать, ее свекор и соседка

Женщина оставила ребенка на автобусной остановке. Фото: скриншот из видео.

Забрать новорожденную девочку, которая лежит в одной из больниц Новосибирской области, выстраивалась целая очередь. На малышку претендуют как минимум трое: родная мама, которая уверяет, что одумалась, ее 67-летний свекор и даже соседка. О том, как эти люди будут бороться за ребенка и почему малышка в первый день своей жизни оказалась на улице, — в материале КП-Новосибирск.

КАК НАШЛИ РЕБЕНКА

В начале августа в селе Светлая Поляна (Болотнинский район Новосибирской области) прямо на остановке прохожие обнаружили сверток с плачущей девочкой, которая появилась на свет пару часов назад. Нашла ее медсестра и забрала с собой в деревенский фельдшерский пункт. К делу сразу подключилась полиция, стала искать нерадивую мать. И нашла. 30-летняя местная жительница Наталья* не стала отпираться: «Моя дочка». При этом у нее самой дома еще трое детей.

Многодетная мать плакала и причитала: оказалось, она нагуляла ребенка на стороне и испугалась мести мужа, скрывала от всех свою беременность.

— Это моя девочка! Теперь я одумалась! — умоляла вернуть дочь Наталья. Но женщине теперь грозит срок, и не факт, что опека позволит ей исправить ошибку, совершенную от страха. Многодетная мать очень боится мужа, который… сидит.

ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ РЕШЕТКУ

19-летняя Натальи и 24-летний Саша познакомились в родном селе Светлая Поляна. У него за плечами четыре года за нанесение тяжких телесных, у нее — школьная пора. Немного подружив, начали жить вместе.

— У нас же село маленькое, слухов много про нее ходило, мол, живет с кем попало. Но я выбору сына не препятствовал. Хочет жить с ней — пусть, любит ведь, вот так и начали сожительствовать, — рассказал КП-Новосибирск Иван Шевяков, свекор Натальи.

А следом пошли дети. Один за другим.

— Когда Наташа была беременна вторым, моего сына посадили за двойное убийство. Выпивали и играли в карты на спор, проигравший должен был выстрелить. Вот Сашка выстрелил и попал. Обоих насмерть… Наташа от него не ушла, тем более беременная, уже в колонии они расписались. Мы вместе с ней на свидания к сыну ездили, она оставалась там у него дня на три. Вот после таких ночевок и появился мой третий внук, — объясняет мужчина.

Девочка лежит в Болотнинской ЦРБ. Фото: Предоставлено Анной Тажеевой

В целом Иван не может сказать плохого слова о своей снохе. Внуков она любит. У мальчишек есть одежда, обувь, холодильник никогда не пустой. В школу ходят регулярно, без пропусков. Местные жители тоже признают, что мать она ответственная. Никто и подумать не мог, что сможет пойти на преступление — бросить дочку на остановке.

— Я сначала слухам не верил. Потом уже сам позвонил ей и напрямую спросил: «Это твой ребенок?» Она промолчала в ответ, ну и я сразу понял, что она мама этой девочки, — вспоминает Иван. — Отчитал ее тогда, мама не горюй! Как у нее сердце не разорвалось? Как она ее могла одну там бросить?

ТАЙНЫЕ РОДЫ В БАНЕ

Женщина пытается оправдаться. Она не хотела, чтобы о дочке узнал муж-сиделец. Ведь родила она не от него. А от кого — не говорит.

— Думала выйдет (муж) и прибьет меня… На учет к врачу я не вставала. Никто не знал, что ребенка жду. В тот день пошла утром в баню мыться, ну и у меня воды отошли. Пришлось рожать там, пуповину сама ножницами перерезала. Из дома взяла детские вещи, укутала ее, дальше — все как в тумане. В общем, принесла дитя на остановку, — призналась журналистам Наталья.

По словам многодетной мамы, она не понимала, что делала. Но при этом волновалась за девочку. Уходила с остановки с неспокойным сердцем, оглядывалась на ребенка…

— Каждый день ругаю себя за то, что сотворила. Знаю, прощения мне нет. Сама не понимаю, как смогла свою кровиночку оставить одну. Сердце кровью обливается, когда думаю о ней, — добавляет сибирячка. И очень просит вернуть дочь.

КТО ЕЩЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ДЕВОЧКУ

Шансы у родной мамы есть, но... минимальные. На девочку уже претендует другая многодетная мать из этого же поселка — Анастасия Мухамедова.

— У нас с мужем большой дом. Он работает на ферме, корм заготавливает. Я сижу с детишками. Сейчас пока мы собираем все нужные справки, документы и уже скоро отнесем их в опеку, — поделилась с КП-Новосибирск Анастасия. — Девочке у меня лучше будет, чем в той семье, где от нее уже смогли отказаться один раз.

Наталью могут лишить родительских прав на троих мальчишек. Фото: Предоставлено Анной Тажеевой

По словам Анастасии, она уже подготовила для девочки кроватку, одежду, конвертик для выписки. Только ведь и Наталья не собирается сдаваться и приложит все усилия, чтобы вернуть кроху домой.

— Сейчас она работает с адвокатом, чтобы тот помог ей восстановиться в родительских правах. Наталья хочет забрать дочку по суду. Нужно еще будет пройти экспертизу ДНК, чтобы подтвердить родственную связь, — говорит Анна Тажеева, новосибирская активистка.

Вполне возможно, что и трое мальчишек тоже могут остаться без мамы. Полицейские готовятся возбудить уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года.

— Я готов забрать внуков к себе. И внучку, пусть и не родную, тоже приму. В беде их точно не брошу. Не надо отдавать их совсем чужим людям, — уверенно заявляет Иван Шевяков, свекор Натальи.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий. Уважаемые читатели, а вы как думаете? Стоит ли простить родную маму? С кем должен быть ребенок?

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