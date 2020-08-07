«Наблюдала за ней из-за кустов»: под Новосибирском многодетная мать подбросила новорожденную дочку на остановку

Малышку нашли на остановке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области многодетная мать родила дома здоровую доношенную девочку и тут же отнесла ее на автобусную остановку. Произошло все в поселке Светлая Поляна Болотинского района. Маленький сверток с плачущим младенцам обнаружили местные жители. Женщину, которая еще пару дней назад ходила с животом, вычислить оказалось не сложно — в поселке живут меньше тысячи жителей. Так что заставило мать отказаться от девочки? Подробности истории выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Ольга* сама родилась в многодетной семье. Она была восьмым по счету ребенком и не понаслышке знала, что такое донашивать одежду за старшими сестрами, экономить на продуктах. Как рассказывают односельчане, Ольга, которой сейчас 30 лет, пошла по стопам матери. Тоже стала многодетной. И детей своих любит — у нее их трое. Живет семья небогато, но женщина не пьет и считается порядочной матерью.

— Я ее часто вижу. Всегда ухоженная, опрятная. Никогда бы не подумала, что Ольга способна на такой дикий поступок. У нее муж был, сейчас в тюрьме сидит. Вроде как за убийство, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — У нее вот недавно девочка родилась, около трех килограмм весила. И вдруг она снова забеременила.

Женщина, видимо, решила, что не потянет дополнительных трат, малышке будет лучше расти в другой семье. Выбрала, как ей казалось, самый безобидный способ — подкинула на остановку, как котенка. Но и уйти не смогла, разволновалась.

— Спряталась в кустах и наблюдала, чтобы никто не обидел крошку. Мимо люди шли, в итоге забрали девочку. Ее отнесли в центр «Милосердие». Уже туда и вызвали полицию, нашли эту горе-мать. Оказывается, она уже отказную от нее написала, — говорят жители поселка. — Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

По словам знакомых, Ольга могда решиться на такой шаг еще и из-за мужа. Соседи судачат: видимо, четвертого ребенка нагуляла с кем-то и решила скрыть последствия. Но пока это на уровне домыслов. Тем времнем в полиции говорят, что многодетной матери грозит срок:

— Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье «Оставление в опасности», — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вполне возможно, что без матери теперь могут остаться трое мальчишек. Наказание по данной статье предусматривает в том числе и лишение свободы сроком до одного года.

*Имя изменено.

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