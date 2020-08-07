Под Новосибирском женщина бросила на остановке своего новорожденного сына

В одном из сел Болотинского района мать оставила на автобусной остановке новорожденного сына. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В одном из сел Болотинского района мать оставила на автобусной остановке новорожденного сына. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сибирячки.

— Ребенок был обнаружен на остановке в одном из сел Болотинского района, в полицию обратились прохожие, заметившие малыша. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили мать ребенка. Ею оказалась 30-летняя местная жительница. Ребенок сейчас находится в больнице, в данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье УК РФ «Оставление в опасности».

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