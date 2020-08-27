Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

Сибирячка, бросившая новорожденную дочь на остановке, хочет вернуть ее себе

Женщина уверяет, что на такой поступок ее толкнул страх перед мужем. Ведь ребенка она родила не от него
Алена КулешоваАленаКулешова
КомментироватьОставить комментарий
Сибирячка, бросившая новорожденную дочь на остановке в селе Светлая поляна. Фото: Кадр из видео\https://www.youtube.com/channel/UC5zGymUvkF5vTZYS4L6g4_g

Сибирячка, бросившая новорожденную дочь на остановке в селе Светлая поляна. Фото: Кадр из видео\https://www.youtube.com/channel/UC5zGymUvkF5vTZYS4L6g4_g

Сибирячка, бросившая новорожденную дочь на остановке в селе Светлая поляна, хочет забрать ее домой. Женщина уверяет, что на такой поступок ее толкнул страх.

— Муж Юлии сейчас сидит в тюрьме, а этого ребенка она родила от другого мужчины. И, испугавшись, что за измену и внебрачную дочь супруг может с ней жестоко расправиться, она решила оставить ее на остановке. Сама женщина говорит, что в тот момент толком не понимала, что делает, — пояснила КП-Новосибирск общественница Анна Тажеева. — Сейчас Юлия очень винит себя за совершенное и хочет забрать дочку домой. Ее муж утверждает, что внебрачного ребенка готов принять, как своего. Однако теперь ей еще нужно, доказать, что эта девочка — ее дочь. Ведь на учете она не стояла, родила ее дома.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала эту историю. Маленький сверток с плачущим младенцем на остановке обнаружили жители села. Девочку отвезли в больницу, а в ГУ МВД по Новосибирской области на момент случившегося сообщали, что вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье «Оставление в опасности» еще решался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наблюдала за ней из-за кустов»: под Новосибирском многодетная мать подбросила новорожденную дочку на остановку

Ребенка нашли жители поселка Светлая Поляна. А вскоре разыскали и его маму — женщина уже написала отказ от дочери, «Комсомолка» выяснила почему (подробнее).