Сибирячка, бросившая новорожденную дочь на остановке, хочет вернуть ее себе

Сибирячка, бросившая новорожденную дочь на остановке в селе Светлая поляна. Фото: Кадр из видео\https://www.youtube.com/channel/UC5zGymUvkF5vTZYS4L6g4_g

Сибирячка, бросившая новорожденную дочь на остановке в селе Светлая поляна, хочет забрать ее домой. Женщина уверяет, что на такой поступок ее толкнул страх.

— Муж Юлии сейчас сидит в тюрьме, а этого ребенка она родила от другого мужчины. И, испугавшись, что за измену и внебрачную дочь супруг может с ней жестоко расправиться, она решила оставить ее на остановке. Сама женщина говорит, что в тот момент толком не понимала, что делает, — пояснила КП-Новосибирск общественница Анна Тажеева. — Сейчас Юлия очень винит себя за совершенное и хочет забрать дочку домой. Ее муж утверждает, что внебрачного ребенка готов принять, как своего. Однако теперь ей еще нужно, доказать, что эта девочка — ее дочь. Ведь на учете она не стояла, родила ее дома.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала эту историю. Маленький сверток с плачущим младенцем на остановке обнаружили жители села. Девочку отвезли в больницу, а в ГУ МВД по Новосибирской области на момент случившегося сообщали, что вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье «Оставление в опасности» еще решался.

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