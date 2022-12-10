Прокуратура организовала проверку после взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске

На место происшествия прибыл прокурор Кировского района. Фото: прокуратура НСО

Прокуратурой Новосибирской области организована проверка после взрыва, который произошел в гаражном кооперативе на улице Мира 10 декабря. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за ЧП повреждены как минимум 10 гаражей. Три из них полностью обрушились. У трех повреждены стены, еще у четырех – ворота. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. При этом спасатели продолжают разбирать завалы.

На место происшествия прибыл прокурор Кировского района. Он координирует действия правоохранителей и оперативных служб.

− Прокуратура проверит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования, − отметили в публикации.

По результатам проверки примут меры реагирования, если для этого будут основания.

Ранее КП-Новосибирск показала новые фото с места взрыва гаражей на улице Мира в Новосибирске.

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