ЧП произошло утром 10 декабря. Фото: Анна ПАШАГИНА

Появились новые фото с места взрыва гаражей на улице Мира в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло утром 10 декабря.

Известно, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В результате конструкции нескольких капитальных гаражей обрушились. По данным МЧС, повреждены как минимум 10 боксов.

На месте ЧП работают оперативные службы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Корреспондент КП-Новосибирск побывала на месте происшествия и пообщалась с хозяином одного из пострадавших гаражей.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Фото: Анна ПАШАГИНА

− Мне позвонили и сказали, что произошел взрыв. Мой гараж и гараж, где взорвался баллон, расположены через один. Хозяина я не знаю, − рассказал КП-Новосибирск мужчина. – К счастью, я свое авто не успел загнать в бокс. Машина стояла во дворе дома.

Спецмашины МЧС на месте ЧП. Фото: Анна ПАШАГИНА

По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.

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