«В домах стены затряслись»: что известно о взрыве на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года

Взрыв прогремел утром в субботу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
ЧП произошло в субботу на левом берегу: там в 10.53 прогремел взрыв в гаражах на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года.
О том, что произошло, КП-Новосибирск рассказал очевидец случившегося.
- Работаю в 100 метрах от этих гаражей. Ударило сильно: в моем здании и соседних домах стены затряслись, - рассказал КП-Новосибирск очевидец. - Секунд через 15 выглянул в окно и увидел, что с гаражами.
Из-за взрыва задрожали стены в соседних зданиях. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
- В этих гаражах была мобильная заправка?
- Нет, ничего такого.
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, причиной ЧП стал разгерметизировавшийся газовый баллон в одном из гаражей.
Потсрадали 10 боксов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
- Всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота, - продолжают в ведомстве.
Сейчас на месте ЧП работают 40 спасателей. Информации о пострадавших на данный момент нет.
На месте работают спасатели. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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