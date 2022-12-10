«В домах стены затряслись»: что известно о взрыве на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года

Взрыв прогремел утром в субботу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ЧП произошло в субботу на левом берегу: там в 10.53 прогремел взрыв в гаражах на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года.

О том, что произошло, КП-Новосибирск рассказал очевидец случившегося.

- Работаю в 100 метрах от этих гаражей. Ударило сильно: в моем здании и соседних домах стены затряслись, - рассказал КП-Новосибирск очевидец. - Секунд через 15 выглянул в окно и увидел, что с гаражами.

Из-за взрыва задрожали стены в соседних зданиях. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- В этих гаражах была мобильная заправка?

- Нет, ничего такого.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, причиной ЧП стал разгерметизировавшийся газовый баллон в одном из гаражей.

Потсрадали 10 боксов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота, - продолжают в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают 40 спасателей. Информации о пострадавших на данный момент нет.

На месте работают спасатели. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber