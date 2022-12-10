ЧП произошло в гаражном кооперативе в Кировском районе. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В субботу, 10 декабря, на улице Мира в Кировском районе Новосибирска прогремел взрыв. ЧП произошло в гаражном кооперативе, на место выехали оперативные службы.
Как рассказал КП-Новосибирск местный житель Юрий Ворожбитов, все произошло примерно в 10:57.
− Я работаю в 100 метрах от эпицентра взрыва. Насколько мне известно, обрушились как минимум три гаража. Под завалами находится автомобиль, − рассказал КП-Новосибирск Юрий Ворожбитов.
По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Сибиряк добавил, что пожарные оперативно прибыли на место ЧП и начали разбор завалов.
В Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» отметили, что в общей сложности пострадали 12 гаражей.
− Один из автомобилей даже вылетел из гаража, − добавили очевидцы.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В результате конструкции нескольких капитальных гаражей обрушились. По данным МЧС, повреждены как минимум 10 гаражей, при этом жертв нет, хотя идет разбор завалов.
Повреждения получили 10 гаражей. Фото: ГУ МЧС России по НСО
− Пока нет ни пострадавших, ни погибших, − уточнили в МЧС.
Также там добавили, что три гаража полностью обрушились. У трех повреждены стены, еще у четырех – ворота. В момент взрыва в этих гаражах находились четыре автомобиля. Общая площадь обрушений пока неизвестна.
Сейчас оперативные службы продолжают разбирать завалы. Всего задействовано 40 человек личного состава и 12 спецмашин МЧС.
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