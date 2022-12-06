Арбитражный суд назначит нового внешнего управляющего в «Экологию-Новосибирск»

Арбитражный суд Новосибирской области назначит внешнего управляющего мусорному регоператору «Экология-Новосибирск». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Новосибирской области назначит внешнего управляющего мусорному регоператору «Экология-Новосибирск». Решение о назначении прошлого управляющего — Ирины Курочки — было отменено на прошлой неделе.

Теперь, чтобы урегулировать споры между кредиторами, суд назначит управляющего случайным образом. Очередное собрание кредиторов назначено на 15 декабря 2022 года.

Напомним, необходимость в назначении внешнего управляющего вместо экс-гендиректора Ларисы Анисимовой появилась для того, чтобы компания быстрее попрощалась со своими долгами. Всего сумма задолженности составляет около 1, 85 миллиарда рублей.

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